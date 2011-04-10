براك : لن نقوم بعملية برية في القطاع فآلاف الصواريخ تنتظرنا

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قال وزير الحرب ايهود براك اليوم الأحد، أن الدخول العسكري البري لقطاع غزة هو ليس الخطوة الصحيحة.

وحسب أقواله:"أريد أن أُذكر الجميع أن في القطاع الآن آلاف الصواريخ فلن يكفي هذه المرة الزج بكتيبة كاملة من الجيش لداخل القطاع".

والجدير ذكره، فقد حذر ضباط كبار في الجيش من الدخول برياً لغزة بعد أن وصلت صواريخ الكورنيت التي تشكل أكبر خطراً على دبابات المركفاه والمجنزرات المصفحة.

وأضاف براك أن "إسرائيل" مستعدة "لوقف إطلاق" النار على قطاع غزة، إذا أوقفت المقاومة الفلسطينية إطلاق النار.

وقال للإذاعة الصهيونية العامة، أن ما جرى من اعتداء على حافلة التلاميذ لا يمكن لإسرائيل القبول به بأي شكل من الأشكال وانه من واجبنا أن نرد على هذا الاعتداء بكل قوة.

وقال براك، أن إسرائيل تلقت رسائل من طرف حماس عبر وسطاء بأنها تريد وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن نهذه الحركة قد تكبدت خسائر فادحة.

وتابع براك يقول أنه لا يريد خوض معركة أخرى على غرار معركة الرصاص المصبوب إلا أنه يجب علينا أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات.

وفيما يخص بمطلب حزب إسرائيل بيتنا باجتثاث حكم حماس في القطاع، أكد براك أنه لا يريد العودة إلى السيطرة على قطاع غزة.