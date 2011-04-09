بعد 35 عاماً من احتجازه.. الاحتلال يبدأ بإجراءات إعادة جثمان الشهيد حافظ أبو زنط

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

وافقت النيابة العامة الصهيونية على إعادة جثمان الشهيد حافظ محمد حسين أبو زنط بعد 35 عاما على استشهاده، وذلك بعد التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان ومتابعة حثيثة دامت أكثر من عام؟

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم السبت (9-4) أن النيابة العامة الصهيونية أبلغت المحكمة العليا موافقتها على تسليم جثمان الشهيد أبو زنط بشرط مطابقة (فحص DNA )، على أن تقوم عائلة الشهيد أو من ينوب عنها بتحمل تكاليف الفحص.

يذكر أنّ محامي المركز هيثم خطيب، قدّم الالتماس في نهاية العام الماضي وبعد متابعة حثيثة خلال الشهور الأخيرة مع النيابة العامة التي تمثل القائد العسكري تم إبلاغه بقرار الموافقة.

وقد عبّر ناصر أبو زنط شقيق الشهيد حافظ والذي ينحدر من مدينة نابلس عن سعادته بهذا الانجاز، وقال: "لم ينقطع الأمل في أي يوم باسترداد جثمان أخي".

يذكر أن الشهيد حافظ محمد أبو زنط ولد في نابلس بتاريخ 24/12/1954 وقاتل في صفوف قوات الثورة الفلسطينية، حيث عبر الحدود ضمن مجموعة عسكرية من ثلاثة مقاومين لمهاجمة مستعمرة الحمراء المقامة في الغور.

وبعد نجاح المجموعة في عبور الحدود اصطدمت بالقوات الصهيونية قرب معسكر الجفتلك، ووقعت معركة عسكرية استمرت لساعات سقط فيها الثلاثة شهداء وذلك بتاريخ 18-5-1976.