فتوح يعلن تعليق الاحتجاجات تزامناً مع العدوان الصهيوني على غزة

فلسطين اليوم-غزة

أعلن رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح, ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني ناصر سراج, عن تعليق الخطوة الثانية من الاحتجاجات التي تنظمها اللجنة للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وأوضح فتوح, أن وقف الاحتجاجات تأتي حرصاً على المصلحة العامة لأبناء شعبنا ولأنه تزامن مع العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع.

وأكد فتوح, أن تعليق دوام عمل اللجنة الذي كان مقرراً غداً الأحد لا يعني وقف احتجاجاتنا المطالبة بحقوقنا, مشيراً, إلى أن اللجنة ستستأنف الخطوة في حال عاد الوضع كما كان عليه قبل التصعيد الإسرائيلي.

وطالب, كل المسؤولين بتحمل مسئولياتهم تجاه اللجنة.