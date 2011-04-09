وزارة الأسرى:الاحتلال يستغل انشغال الفلسطينيين في غزة لتصعيد عدوانه ضد الأسرى

فلسطين اليوم-غزة

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة بان سلطات الاحتلال تستغل وقائع العدوان على قطاع غزة ،وانشغال الشارع الفلسطيني والإعلام بما يدور في القطاع من جرائم ، لتصعيد عدوانه على الأسرى في السجون .

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أن إدارة السجون عمدت يوم أمس مع استمرار العدوان على القطاع إلى اقتحام سجن ايشل بإعداد كبيرة من الوحدات الخاصة برفقه شرطة السجن ، وقامت بإخراج الأسرى من احد الغرف وعزلهم في غرفة أخرى ، وقلبت محتويات الغرفة بالكامل ،وحطمت أبواب الخزانات الخاصة بملابس الأسرى وفتشتها بشكل دقيق ، وكذلك البحث داخل جدران الغرفة ، وتحطيم جزء منها بحجة اخفاء أجهزة اتصال يستخدمها الأسرى .

وأشارت الوزارة إلى أن تلك العلمية الوحشية استمرت 10 ساعات متواصلة ، حرم الأسرى خلالها من الخروج للفورة أو استخدام أغراضهم الشخصية .

كذلك أقدمت إدارة سجن النقب على فرض عقوبات جديدة على الأسرى هناك، حيث أقدمت على تقليص مدة "الفورة" إلى ساعة واحدة، بدل ساعتين ، وتقييد حركة ممثل المعتقل وممثلي الأسرى، وسحب الفرن، وتضييق الخناق عليهم بسلسلة إجراءات عقابية أخرى ، وهددتهم بإعاده الظروف الاعتقالية الى أسوء ما كانت عليه قبل عام 2004 .

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستغل انشغال الشارع الفلسطيني والمؤسسات الإنسانية بما يدور في القطاع من تصعيد للعدوان وقتل للمدنيين والأطفال والنساء، لارتكاب جرائم جديدة بحق الأسرى، ويواصل عدوانه على حقوقهم ، بحيث يضمن عدم التفات احد لتلك الجرائم ، أو الحديث عنها في وسائل الإعلام .

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ان يتدخل للجم عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني فى القطاع ،وعلى الأسرى في سجون الاحتلال .