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قوات الاحتلال تقطع طريق طولكرم _قلقيلية بنصبها حاجزاً عسكرياً في المدينة

  • 06:52 - 09 ابريل 2011
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قوات الاحتلال تقطع طريق طولكرم _قلقيلية بنصبها  حاجزاً عسكرياً في المدينة

فلسطين اليوم _ طولكرم

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حاجزا عسكريا على مفرق الكفريات جنوب طولكرم، وقطعت طريق طولكرم- قلقيلية مرورا بالكفريات .

 

وذكرت مصادر أن قوة عسكرية "إسرائيلية" تمركزت منذ صباح اليوم على المفترق، وقام أفرادها بإيقاف المركبات المارة وتفتيشها بشكل دقيق ، بعد إنزال الركاب منها والتدقيق في هوياتهم، ما تسبب  في اختناقات مرورية على الطريق.

 

وأشارت المصادر إلى أن منطقة الكفريات، جنوب طولكرم، تشهد منذ يومين تواجدا مكثفا لدوريات الاحتلال في شوارعها.

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