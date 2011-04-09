اربعة قتلى بينهم طفلان في مصراتة بعد قصفها من قوات القذافي

فلسطين اليوم-وكالات

قتل اربعة اشخاص بينهم طفلان، واصيب ستة آخرون بجروح يوم أمس الجمعة في اطلاق قذائف وصواريخ في مدينة مصراتة (200 كلم شرقي العاصمة الليبية)، بحسب ما ذكر متحدث باسم المتمردين الليبيين في بنغازي لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الذي طلب عدم كشف هويته "ان قوات القذافي تواصل اطلاق النار العشوائي على منازل مصراتة. وقتل اليوم (الجمعة) على الاقل اربعة اشخاص بينهم طفلان".

واضاف "هؤلاء الناس قتلوا في منازلهم وللمفارقة لم يسقط ضحايا على الجبهة" مضيفا ان شخصا قتل الخميس واصيب 24 آخرون بجروح.

وبحسب المتحدث فان القوات الموالية للقذافي "بدات اطلاق صواريخ وقذائف دبابات على المدينة منذ الفجر. وحصلت بعد ذلك معارك ضارية على الطريق الساحلي".

وانتقد المتحدث مجددا قوات الحلف الاطلسي التي قال انها ليست "بصدد القيام بمهمتها في حماية المدنيين. والمدنيون يقتلون في مصراتة".

وقال "نريد ان تتولى فرنسا قيادة العمليات في مصراتة. يجب ان تبادر فرنسا. قواتها اكثر نجاعة من قوات الحلف الاطلسي" مؤكدا مع ذلك انه "يقر بان طائرات الحلف الاطلسي دمرت تماما ثكنات وكتائب القذافي في محيط المدينة".