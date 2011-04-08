الاسخبارات الصهيونية تكذب مزاعم الجيش حول اسقاط 3 صواريخ اطلقت نحو عسقلان

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

ذكرت القناة العاشرة في تلفزيون العدو، بأن القبة الفولاذية أسقطت قبل قليل 3 صواريخ أطلقت من غزة نحو مدينة عسقلان .

والجدير ذكره فقد ذكرت مصادر عسكرية بالأمس بأن القبة الفولاذية أسقطت صاروخين غراد أطلقت أيضا من غزة نحو عسقلان.

وعلى الرغم من بيان الناطق باسم جيش الاحتلال حول نجاعة القبة الفولاذية الا ان مصادر عسكرية صهيونية خاصة لموقع تيك دبكا الاستخباري كذبت الخبر جملة وتفصيلا

و قد وجهت المصادر الخاصة بتيك ديبكا انتقادات لوسائل الإعلام العبرية قائلة " إن كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية لم يبدؤوا بالرقص بعناوين ضخمة حول تمكن القبة الفولاذية من إسقاط صاروخ غراد فتلك العناوين مبالغ فيها وعناوين مضللة وغير صحيحة وستوجد تضليل في المستقبل سيلحق أضرار بسكان مدن جنوبي "اسرائيل"