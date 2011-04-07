حقيقة إدعاء العدو إسقاط صاروخ جراد..!!

فلسطين اليوم- غزة

زعمت مصادر عسكرية صهيونية، مساء اليوم الخميس، أن "القبة الحديدية" تمكنت من إسقاط صاروخ "جراد" أطلقته المقاومة الفلسطينية اتجاه مدينة عسقلان المحتلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية على موقعها، على لسان المصادر قولها أن بطارية "القبة الحديدية" التي تم نشرها بداية الأسبوع الحالي في مدينة عسقلان تمكنت من إسقاط الصاروخ في أجواء المدينة.

وتأتي المزاعم الصهيونية، في وقت نفت فيه مصادر مطلعة في المقاومة إدعاءات الاحتلال بإسقاط أي صاروخ أو قذيفة اليوم.

وقالت المصادر أن الاحتلال أطلق صاروخاً مضاداً لإسقاط عدد من الصواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية باتجاه مدينة عسقلان إلا أن الصاروخ الذي تم إطلاقه انفجر قبل أن يصيب الصاروخ الفلسطيني الذي كان يبعد عدة أمتار قليلة عن صاروخ "القبة الحديدية" ولم يصبه، واستمر بطريقه وانفجر داخل عسقلان.

وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ التي تم إطلاقها جميعها محلية، وهو ما يؤكد أن مزاعم الاحتلال لم تكن صحيحة.