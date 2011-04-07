7 أسرى في سجن شطة يلوحون باضراب مفتوح ابتداءً من 13 ابريل

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشف نادي الأٍسير الفلسطيني أن سبعة أسرى في سجن شطة الصهيوني يلوحون بإضراب مفتوح عن الطعام في الثالث عشر من الشهر الحالي وهم, هاني زين الدين، نمر الحج محمد، محمود عصفور، مسلمة ثابت، باسم خندقجي، وجدي جودة، مصطفى مسلماني ، مطالبين بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية.وجاء ذلك خلال زيارة قام بها محامي نادي الأسير لسجن شطة .

وأكد المحامي أن أسرى شطه سيقومون اليوم الخميس بإرجاع وجبة العشاء تضامنا مع الأسير أكرم منصور كما أنهم سيسلمون رسالة استنكار لمدير مصلحة السجون بخصوص وضع الأسير منصور .