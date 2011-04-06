ألقت خلالها قنابل ارتجاجية.. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على القطاع

فلسطين اليوم- غزة

شن الطيران الحربي الصهيوني، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة، مما أدى لإصابة مواطن بجراح طفيفة وتدمير كبير في ممتلكات المواطنين.

فقد أفاد مراسلنا في مدينة رفح جنوب القطاع، أن طائرات حربية من طراز "إف 16" أطلقت صاروخاً على الأقل باتجاه نفق أرضي في مخيم يبنا على الحدود الفلسطينية- المصرية.

وقد سبق تلك الغارة، عمليتي قصف استهدفت الأولى موقعاً للمقاومة الفلسطينية شرقي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استهدفت الأخرى أرض زراعية تعود لعائلة "فتوح" إلى الشمال من عملية الاستهداف السابقة بالقرب من مسجد "مصعب بن عمير".

وأشار مراسلنا إلى أن الغارات الصهيونية أحدثت أضراراً هائلة في منازل المواطنين، وأن ذات الأهداف كانت قد تعرضت لعمليات قصف سابقاً وكان آخرها منذ نحو أقل من شهر.

واتهمت مصادر رسمية فلسطينية العدو الصهيوني بإلقاء قنابل ارتجاجية خلال عمليات القصف التي طالت المناطق الجنوبية والشرقية من مدينة غزة.

وتأتي هذه الغارات الأخيرة بعد أن قام الطيران الحربي بقصف نفق أرضي في حي البرازيل جنوبي مدينة رفح بصاروخين على الأقل مما أدي لاشتعال النيران في الأجزاء الأمامية من النفق.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية فلسطينية قولها ان مواطنا أصيب في عملية القصف التي استهدفت منطقة الأنفاق.

وأفاد مراسلونا في مناطق مختلفة من قطاع غزة أن الطيران الحربي الصهيوني يحلق بكثافة في أجواء مختلفة من القطاع.