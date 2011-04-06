مهجة القدس: إدارة سجن نفحة تقتحم غرف أسرى الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم- غزة

أكد أسرى الجهاد الإسلامي في سجن نفحة لمحامي مؤسسة الأسرى مهجة القدس اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن قامت صباح اليوم الأربعاء بإقتحام غرفهم في قسم (10) وقامت بعملية تفتيش واسعة بدأت من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وأفاد الشيخ فؤاد الرازم أن الإدارة قامت بإخراجهم من غرفهم في البرد القارس وبعدها قامت بعملية تفتيش تعسفية وهمجية شملت جميع أغراضهم وقامت بقلب غرفهم رأساًُ على عقب واستمرت هذه العملية لحوالي 8 ساعات.

هذا وقد قال الشيخ فؤاد الرازم عميد أسرى الجهاد الإسلامي وعميد الأسرى المقدسيين أن عملية التفتيش هدفها سحب إنجازات الأسرى وخلق جو من عدم الإستقرار لأسرى حركة الجهاد الإسلامي, وطالب الشيخ فؤاد الرازم جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتصدي لسياسة التفتيش التعسفي التي تنتهجها إدارة مصلحة الصهيونية بحق الأسرى.