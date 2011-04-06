الفيفا يمهل الحضري مجدداً وشيكابالا يرفض السفر للكويت

القاهرة/ د ب إ/ تلقى النادي الأهلي المصري صباح اليوم الأربعاء برقية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يخطره فيها بأنه قرر منح عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري والمريخ السوداني مهلة حتى 26 نيسان/أبريل الجاري لتسديد الغرامة المالية التي كان وقعها عليه الفيفا في وقت سابق، وتقدر قيمتها ب 796 ألف دولار أمريكي لمصلحة الأهلي.

شددت البرقية التي أرسلها "الفيفا" على أنه في حال عدم سداد الحضري ونادي سيون السويسري الغرامة خلال المهلة الجديدة، فسيتم توقيع عقوبات قاسية على الاثنين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان حدد سابقا يوم السادس من نيسان/أبريل موعدا نهائيا للحضري وسيون لتسديد الغرامة الموقعة بحقهما.

شيكابالا يرفض السفر للكويت ..محاولات لإقناع اللاعب باللحاق بالبعثة

علم "جول .كوم" أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك لم يتوجه حتى الآن إلى الكويت للحاق ببعثة الفريق التي تستعد لخوض مباراتين وديتين أمام التضامن الكويتي والسالمية ضمن استعدادات الفريق الأبيض لمباريات الدوري المقبلة.

وكان اللاعب تخلف عن السفر إلى السعودية لحوض مباراة أبها السعودي في اعتزال محمد أبو عراد، كما تخلف حسين ياسر المحمدي عن السفر إلى الكويت نظرا للإصابة ، في حين يحيط الغموض موقف شيكابالا خاصة وأنه أغلق هاتفه ولم يتمكن الجهاز الفني من الوصول إليه .

وفي حالة إصرار اللاعب على عدم السفر إلى الكويت فأنه سيتم توقيع عقوبة مغلظة على اللاعب، والغريب أن المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي لا يعلم أي شيء عن اللاعب وما إذا كان سيسافر أم لا؟

"ميدو" أخر أوراق الزمالك لإقناع شيكابالا بالتجديد

كلف المستشار جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك إبراهيم حسن مدير الكرة بإقناع شيكابالا بالتجديد خلال جولة الفريق الخليجية الحالية مشيرا إلى أنه طلب أيضا من أحمد حسام "ميدو" إقناع اللاعب بالتجديد في أقرب وقت حتى يتسنى للإدارة توفيق أوضاعه والبت في أي عرض رسمي له للاحتراف الأوروبي وأكد على أن الإدارة لم تتلق أي عروض للاعب وأن العرض الوحيد الرسمي كان من نادي إسبانيول وتم رفضه.