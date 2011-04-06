الاحتلال يطالب "الأسير السيد" بتعويض فندق "بارك" بمبلغ 2.5 مليون دولار

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

طالبت سلطات الاحتلال الأسير القيادي في حركة "حماس" عباس السيد، بدفع مبلغ تسعة ملايين شيقل (2.5 مليون دولار) تعويضًا لفندق "بارك".

وكان فندق "بارك" مسرحا لعملية فدائية خطط لها الأسير القيادي عباس السيد ومجموعته المكونة من أحمد جيوسي ومعمر شحروري ونصر زيتاوي ومهند شريم وفتحي الخصيب وجميعهم صدرت بحقهم عشرات المؤبدات.

وقالت إخلاص صويص زوجة القيادي الأسير: "إن المحامي الذي زار زوجي أبلغني أن مصلحة السجون ستنقله إلى محكمة "بيتاح تكفا" صباح الأربعاء (اليوم) مع مجموعته لمحاكمتهم على قضية تعويض تقدمت بها إدارة فندق بارك".

وأوضحت صويص، أن المحكمة ستطالب زوجها بدفع تسعة ملايين شيقل، كتعويض على الأضرار التي وقعت في الفندق.