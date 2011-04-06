بيرس لأوباما: علينا استغلال رياح التغيير في الشرق الأوسط لتجديد المفاوضات

فلسطين اليوم _ وكالات

عقب الرئيس الصهيوني شمعون بيرس على لقائه مع الريس الأمريكي باراك أوباما أنه قال لأوباما :"إنه من الممكن البدء بالمفاوضات من موقع الخلاف في وجهات النظر، وإن هذه الفرصة لتجديد المفاوضات تاريخية ولا تتكرر.

كما ادعى بيرس أن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" جدي وينوي العمل من أجل السلام ".

وكان بيرس قد اجتمع على انفراد مع أوباما مدة 45 دقيقة، وانضم إليهما لاحقا سفير" إسرائيل" في الولايات المتحدة والسكرتير العسكري لبيرس ومرافقون آخرون.

ومن الجانب الأمريكي حضر الاجتماع المستشار للأمن القومي للبيت الأبيض والمستشار الخاص للرئيس دنيس روس، ورئيس دائرة الشرق الأوسط في المجلس للأمن القومي دان شبيرو، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل.

ونقل عن أوباما قوله إنه متفق مع بيرس على رأي واحد بأن ذلك يعتبر تحديا وفرصة، وأن تجديد المفاوضات هو أمر عاجل في ظل رياح التغيير في الشرق الأوسط، وذلك لاستغلال الفرصة للتوصل إلى حل للصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، وإن هناك عدة أفكار بهذا الشأن. على حد قوله.

وقال بيرس إن "الإسرائيليين" والفلسطينيين يعتقدون أن ما يحصل في الدول العربية سيكون له تأثير على الطرفين، وأنه عليهما أن يجتمعا الآن.

وأضاف أنه يجب عدم تفويت هذه الفرصة. وبحسبه فإن "لا أحد ينوي فرض أمور على الطرفين، وأن المفاوضات يجب أن تكون بإرادة حرة"، على حد تعبيره.

وعن استمرار البناء الاستيطاني في القدس المحتلة، قال بيرس لأوباما إن "إسرائيل" ستتصرف وفقما تصرفت في الأربعين عاما الأخيرة.