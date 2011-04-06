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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الثوار الليبيون يؤكدون حصولهم على أسلحة من دول حليفة

  • 05:42 - 06 ابريل 2011
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الثوار الليبيون يؤكدون حصولهم على أسلحة من دول حليفة

فلسطين اليوم _ وكالات

أكد القائد العسكري للثوار الليبيين،اللواء عبد الفتاح يونس، خلال مقابلة تلفزيونية أن قواته تلقت أسلحة من جانب دول حليفة.

 

وقال يونس خلال مقابلة مع قناة "الآن" الفضائية :" إنه تلقى أسلحة خفيفة من دول صديقة، من دون أن يقدم تفاصيل ".

 

وقال: "هذا ليس كافيا"، داعيا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى استثناء الثوار من منطقة الحظر الجوي التي يقوم بتطبيقها، للسماح لهم بمهاجمة القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي بطائراتهم.

وكان يونس انتقد "ناتو" في وقت سابق لعدم تمتعه بالسرعة الكافية في تنفيذ الضربات الجوية ضد قوات القذافي.

 

يذكر أن يونس، وزير الداخلية السابق في نظام القذافي، انشق عن ذلك النظام لينضم إلى الثوار.

 

 

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