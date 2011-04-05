معاريف: سقوط صاروخ في مجمع أشكول بالنقب الغربي

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر إعلامية عبرية، مساء الثلاثاء، أن صاروخ فلسطيني سقط في مجمع أشكول الاستيطاني شرقي خانيونس جنوب القطاع.

وحسب ما أوردت صحيفة "معاريف" على موقعها باللغة العبرية، فإن صاروخ محلى الصنع انفجر في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي لمجمع أشكول بالنقب الغربي شرقي خانيونس، دون أن ترد معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت مصادر عبرية قد اعترفت بسقوط قذيفتي هاون، ظهر اليوم، في النقب الغربي، كما أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه قوة عسكرية قرب مستوطنة نير عوز جنوب القطاع.

ويأتي ذلك في ظل توعد الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها استشهاد مواطن بإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال شمال القطاع.