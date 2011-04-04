أوقاف رام الله تعلن اغلاق التسجيل للحج لهذا العام والاكتفاء بالمسجلين في الاعوام السابقة

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة رام الله عن عدم فتح باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام نظراً لكثرة أعداد المسجلين في العام السابق والاكتفاء بتأكيد التسجيل للذين سبق لهم التسجيل لأداء فريضة الحج في العام الماضي ولم يحالفهم الحظ في القرعة.

وأضافت الوزارة أن على الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بإمكانهم التأكيد على تسجيلهم مرة أخرى حتى يتمكنوا من الدخول قرعة الحج للعام الحالي 1432هـ-2011م وذلك ابتداءا من يوم الأحد 10/4/2011م ولغاية نهاية دوام يوم الثلاثاء 19/4/2011م وذلك في جميع محافظات الوطن وسيكون التسجيل في مديريات الاوقاف والاماكن التابعة لها في جميع المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) وفي مكاتب شركات الحج والعمرة المؤهلة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وللحاج حرية اختيار أي شركة أو مكتب مؤهل للتسجيل من خلاله.

وأكدت أن على الراغب بالتسجيل يجب أن يكون قد بلغ من العمر ستة عشر عاما على الاقل وأن يكون قد سجل في العام الماضي أو الاعوام السابقة ( مثبت بوصل التسجيل ) ولم يسبق له الحج في الأعوام الخمسة الماضية.

ولاستكمال إجراءات التسجيل لأداء الفريضة، أكدت وزارة الاوقاف في رام الله أنه يجب على كل حاج دفع مبلغ ثلاثمائة دينار أردني في حساب وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لدى أحد فروع البنك العربي بموجب إذن دفع مختوم وموقع من مديرية الاوقاف في المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) ولدى شركات ومكاتب الحج والعمرة المؤهلة في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) مقابل سند قبض من الشركة ومختوم بختمها ويعتبر هذا المبلغ دفعه أولى لمن تخرج أسماؤهم بالقرعة وتعاد لمن لم تخرج أسماؤهم وأنه يحظر على أي شركة استيفاء أية مبالغ مالية أخرى نظير طلب التسجيل.

وبخصوص الأوراق المطلوبة للتسجيل لجميع المحافظات الشمالية والجنوبية قالت الوزارة "على كل حاج إحضار صورة الهوية الشخصية وكذلك المرافقين وأن يكون تقديم الطلب شخصيا وأنه يمنع تسجيل أكثر من مرافقين اثنين في الطلب.

وبخصوص الشهداء والاسرى قالت الوزارة "يجب على المتقدم بالطلب أن يحضر أوراق أصلية تفيد أن المتقدم هو قريب درجه أولى لشهيد أو أكثر بالاضافة ألى أوراق أصلية من الصليب الأحمر تفيد أن المتقدم هو قريب درجه أولى لأسير لا زال رهن الاعتقال في سجون الاحتلال أو اكثر ان وجد.

وبالنسبة للحجاج الذين يعانون من مرض مزمن ( قلب مفتوح, سرطان, فشل كلوي) أكدت الوزارة أن أي تقرير يجب أن يكون أصلياً وصادرا من وزارة الصحة.

وشدد الوزارة أن كل طلب يحتوى على معلومات خاطئة وبيانات غير صحيحة أو مزورة سيتم إهماله وعدم إدراجه في القرعة.