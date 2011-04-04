الاحتلال يسلم 4 شبان من جنين إستدعاءات لمراجعة المخابرات

فلسطين اليوم-جنين

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، أربعة شبان من قرية جلقموس شرق جنين استدعاءات لمراجعة المخابرات في معسكر 'سالم' جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ'وفا' أن قوات الاحتلال داهمت عددًا من المنازل في القرية وسلمت أربعة شبان استدعاءات، وهم: هاشم فايز القرم (20 عامًا)، وربيع عبد الهادي الحاج (25 عامًا)، وخليل ابراهيم الحاج (30 عامًا)، وعبد الرحيم سامي الحاج (30 عامًا).

وأضافت أن سلطات الاحتلال داهمت منزل سامي الحاج في القرية وفتشته، وعبثت بمحتوياته واستجوبت ساكنيه.