منخفض جوي عميق وأجواء ممطرة حتى نهاية الأسبوع

فلسطين اليوم-رام الله

تتأثر المنطقة، اليوم الاثنين، بمنخفض جوي, وتواصل درجات الحرارة انخفاضها لتكون دون معدلاتها العامة, ويكون الجو باردا نسبياً نهاراً وبارداً أثناء الليل وغالباً غائم, ويتوقع تساقط الأمطار في معظم المناطق يصحبها حدوث العواصف الرعدية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

وتوقعت الأرصاد أن يطرأ، غدا الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويستمر تساقط الأمطار على فترات في مختلف المناطق مع حدوث العواصف الرعدية أحياناً, وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وذكرت أن يوم الأربعاء المقبل، سيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم, وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية خفيفة في شمال البلاد وأواسطها خلال ساعات النهار, وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الخميس يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة, ويكون الطقس معتدلاً بوجهٍ عام وغائماً جزئياً إلى صافٍ, وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.