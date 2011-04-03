الأونروا:"إسرائيل" هدمت عدداً قياسيًا من البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية

فلسطين اليوم- رام الله

أكد مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن "إسرائيل" هدمت في آذار/ مارس للمرة الثالثة على التوالي عدداً قياسيًا من البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال كريستوفر جونيس المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": "بلغ عدد البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية التي هدمتها السلطات الإسرائيلية رقماً قياسياً للشهر الثالث على التوالي".

وأضاف جونيس أنه وفقًا لأرقام صادرة عن الأونروا "تم هدم 76 منزلاً ومبنى في شهر آذار/ مارس، مقارنة مع 29 في كانون الثاني/ يناير، و70 في شباط/ فبراير".

وأوضح جونيس أنّ 'عدد الذين تشردوا قسرا جراء ذلك بلغ رقما قياسيا أيضاً إذ تشرد 158 شخصا في آذار جراء عمليات الهدم بينهم 64 طفلا و 105 في شباط، بينهم 43 طفلا، وسبعون في كانون الثاني، بينهم 47 طفلاً.

ووصف جونيس هذا الأمر بأنه "نوع من التمييز"، لافتاً إلى أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية يعيق إنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية.

وأضاف أنّ 'الضفة الغربية هي المكان الذي من المفترض أن تقوم فيه الدولة الفلسطينية، لكن قدرتها على البقاء تتآكل مع كل عملية هدم".

ويعمد الجيش الإسرائيلي في شكل منتظم إلى هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بحجة أنها شيدت من دون ترخيص.