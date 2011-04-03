مكافحة المخدرات بغزة تضبط 12فرش حشيش و7000حبة مخدرة

فلسطين اليوم-غزة

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات في غزة من ضبط 12 فرش من الحشيش و7000 حبة مخدرة خلال ال24 ساعة وذلك في عدد مهمات بمختلف محافظات غزة.

ومن جابنها أكدت شرطة المكافحة في محافظة رفح أنها تلقت معلومات بوجود عدد من فروش الحشيش بحوزة المواطن "ع – ج" وخلال تفتيشه تم ضبط 12 فرش حشيش معه .

وأكدت محافظة الشمال أنها خلال مهمة لها أنها قامت بضبط 5000 حبة مخدرة بحوزة ثلاثة من تجار الحبوب المخدرة حيث أم تحويلهم إلى مكتب التحقيق.

وفي مهمة أخرى في محافظة رفح أكدت شرطة المكافحة أنها قامت بضبط المواطن "أ – د " وبحوزته 2000 حبة مخدرة وذلك خلال مهمة لها في محافظة الشمال.

وتم تحويل جميع القضايا السابقة إلى مكتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية السابقة.