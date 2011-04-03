بيرس يتبجح ويطلب من غولدستون تقديم اعتذار "لإسرائيل"

فلسطين اليوم _ وكالات

صرح رئيس الدولة الصهيونية شمعون بيرس بانه يجب على القاضي غولدستون ان يعتذر لـ"إسرائيل" عما كتبه في تقريره حول عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة وذلك بعد تراجعه عن هذا التقرير في سياق المقال الذي نشره أول امس في صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

وقال بيرس :"إن غولدستون تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية جيش الاحتلال في قطاع غزة وهو إطلاق الاف القذائف الصاروخية على مدنيين إسرائيليين " على حد قوله.

وأضاف بيرس "إن جيش الاحتلال قد تصرف من منطلق الدفاع عن النفس واجرى تحقيقات في طريقة اداء عملياته "مضيفا ان جيش الاحتلال سيبقى في المستقبل أيضا من اكثر جيوش العالم التزاما بالأخلاقيات _ على حد قوله _.