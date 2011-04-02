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الإعلان عن الخطوة الأولى للتصعيد النقابي بالجامعات الحكومية

  • 05:25 - 02 ابريل 2011
بنك فلسطين
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الإعلان عن الخطوة الأولى للتصعيد النقابي بالجامعات الحكومية

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت خيرية حمادنة، رئيسة اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية عن الخطوة الأولى للاجراءات النقابية المطالبة بإنصاف العاملين.

جاء ذلك في رسالة رفعتها حمادنة إلى وزيرة التربية والتعليم العالي , عبر فيها اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية عن استيائه العام حول عدم وفاء الحكومة بالوعود التي قدمتها للاتحاد بتاريخ 2112010 والتي أوقف بموجبها الاتحاد إضرابه وإجراءاته النقابية في حينه.

وبناء عليه فإن الاتحاد سينفذ أول خطواته الاحتجاجية ، وذلك بعدم التزام رؤوساء الأقسام الأكاديمية بالعمل الإداري ابتداء من يوم الأحد

 

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