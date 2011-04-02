خاص.. الشهيد القائد « إسماعيل لبد » في سطور..!

فلسطين اليوم- خاص

يُعد الشهيد "إسماعيل لبد" من أبرز قيادات كتائب القسام في مدينة غزة، وأحد المطلوبين لقوات الاحتلال منذ سنوات طويلة.

ولد الشهيد "أبو جعفر" (33 عاماً) في مخيم الشاطئ غربي المدينة، ودرس مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارسها، وكان شاباً يافعاً يشارك في فعاليات الانتفاضة الأولى ويلقي الحجارة باتجاه جنود العدو، ومع دخول أمن السلطة الفلسطينية لأراضي قطاع غزة والضفة الغربية تعرض الشهيد للاعتقال لدى جهاز الاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي على فترات عديدة كغيره من أبناء الحركات الإسلامية التي تعرضت لضربة الاعتقال الشهيرة عام 96م.

عمل الشهيد "إسماعيل" في اللجان الدعوية التابعة لحركة حماس في منطقة مخيم الشاطئ، بالإضافة لعمله في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، وكان المرافق الخاص للشهيد الدكتور/ عبد العزيز الرنتيسي خلال الانتفاضة الحالية، وقد تعرض لإصابة إثر انفجار قذيفة هاون أثناء إطلاقها باتجاه مستوطنات العدو، مما أدي لفقدان إحدى عينيه وقد تضررت بشكل كبير، وتمكن من مغادرة غزة للعلاج مع اندحار العدو الصهيوني عن غزة.

يُعد الشهيد أحد المطلوبين لقوات الاحتلال الصهيوني، وقد حاولت اغتياله مسبقاً في إحدى الغارات التي شنتها ضده في حي النصر بمدينة غزة دون أن يصاب بأذى، فيما قصف منزله خلال الحرب الصهيونية على القطاع مما أدي لتضرره بشكل كامل.

وكان الشهيد من المقربين لعدد من شهداء قادة كتائب القسام أمثال "عدنان الغول – خالد أبو سلمية- سهيل أبو نحل- عادل هنية- سعد العرابيد"، وهو من أبرز قيادات القسام منذ سنوات وشارك في العديد من العمليات الاستشهادية والجهادية.

يُذكر أن قوات الاحتلال اغتالت، فجر السبت، 3 من مقاومي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بزعم أنهم يخططون لتنفيذ عمليات خطف ضد إسرائيليين في سيناء خلال عيد الفصح اليهودي.