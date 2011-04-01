جمعة مليونية لإنقاذ الثورة في مصر

فلسطين اليوم - وكالات

دعا ائتلاف شباب ثورة 25 يناير في مصر المواطنين إلى الاحتشاد في مظاهرة مليونية بميدان التحرير عقب صلاة الجمعة لـ"إنقاذ الثورة".

وقالت صفحة كلنا خالد سعيد على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك": إن التدليس الإعلامي لإلغاء المليونية الآن يشبه التدليس الذي سبق يوم25 يناير وما تلاه.

وأكد المسئول الإعلامي بمجلس أمناء الثورة محمد طمان أن الائتلافات الممثلة لجماهير ثورة 25 يناير لم تعلن عن إلغاء المسيرة المليونية المقرر تنظيمها اليوم الجمعة.

وقال طمان: "إننا نؤكد عليها وعلى الجمعة التالية 8 إبريل ولكن دون اعتصامات كنوع من أنواع الضغط المكثف حتى يتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب التي لن يحيد عنها".

وأضاف طمان في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء أمس الخميس أن جماهير شباب ثورة 25 يناير سوف تعطي مهلة كافية حتى الثامن من إبريل لتنفيذ جميع المطالب وإلا فإنها سوف تستمر مستقبلا في تنظيم المظاهرات المليونية كل يوم جمعة.