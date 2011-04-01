"إسرائيل" تجرى محادثات سرية مع روسيا لمنع الاعتراف بدولة فلسطينية

فلسطين اليوم-وكالات

ذكر تقرير صحافي اليوم الجمعة ان اسحق مولخو، مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قام برحلة سرية الى موسكو اول من امس الاربعاء.وذكرت صحيفة "هاارتس " الاسرائيلية في موقعها الاليكتروني اليوم الجمعة ان مولخو عقد اجتماعامع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهدف ثني روسيا عن دعم اعتزام الاتحاد الأوروبي تقديم خطة اقامة دولة فلسطينية داخل حدود 1967 في غضون أسبوعين.

وقالت الصحيفة إن مستشار وزارة الخارجية القانوني دانيال تاوب رافق مولخو في زيارته والتقيا مع المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط سيرغي ياكوفليف وغيرهما من كبار المسؤولين الروس.

وقال مسؤول اسرائيلي رفيع للصحيفة ان مولخوو تاوب عرضا افكارا اسرائيلية جديدة لإعادة إطلاق عملية السلام مع الفلسطينيين.

واضافت الصحيفة ان هذه الزيارة تأتي قبل أسبوعين فقط من اجتماع وزراء خارجية اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .