الجيش الاحتلال يعلن انتهاء تدريبات حول فتح عدة جبهات في آن واحد‏

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاء مناورات وتدريبات عسكرية واسعة النطاق شارك فيها سلاح المشاة والبحرية والجو، تم خلاله فحص طرق القتال والتعاون المشترك بين أذرع الجيش المختلفة كما تم التدرب على فتح عدة جبهات في آن واحد بالتعاون الاستخبارات العسكرية والقسم اللوجستي في الجيش الإسرائيلي والإعلام الحربي ومعالجة الجبهة الداخلية مع الإبقاء علي اتصال مع القادة السياسيين.

وقد شارك في التدريبات عدد كبير من جنود وضباط الاحتياط، حيث تم التدريب كعبرة من نتائج الحرب علي غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب والنتائج من حرب لبنان الثانية.

ووفقا لوسائل الاعلام الاسرائيلية فقد اشرف قائد هيئة الاركان العسكرية الجديد (بين غينس) على المناورات كذلك وزير الحرب ايهود باراك قام بزيارة التدريبات وتلقي تقرير عنها

وحسب المصادر فقد جرت التدريبات وفقا للتدريبات السنوية التي يقوم بها الجيش .