الأسيرات يهددن بخطوات احتجاجية دفاعاً عن حقوقهن

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بحكومة رام الله أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرة الفلسطينية هناء يحيى صابر الشلبي سكان جنين لمدة ستة شهور وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وأشارت محامية الوزارة شيرين عراقي التي زارت الأسيرة أن جهاز المخابرات "الإسرائيلي" قام بإصدار أمر تجديد الاعتقال الإداري للأسيرة الشلبي دون أي مبرر قانوني وتحت حجة وجود ملف سري للأسيرة، ودون توجيه أي تهمة محددة لها أو إبداء أي جديد على أسباب اعتقالها.

وكانت الأسيرة هناء الشلبي قد اعتقلت إداريا من تاريخ 14/9/2009، وجدد لها الاعتقال كل 6 شهور بشكل متتالي.

ويقبع في السجون "الاسرائيلية" ثلاث أسيرات معتقلات بالسجن الإداري هن هناء الشلبي وكفاح عوني قطش، وعلياء الجعبري التي اعتقلت حديثا وهي من سكان الخليل.

ومن جهة أخرى أفادت الأسيرات في سجن الشارون والدامون أنهن بصدد اتخاذ خطوات احتجاجية خلال الشهر القادم ردا على استمرار إدارة السجون بانتهاك حقوقهن وكرامتهن الإنسانية .

وطالبت الأسيرات بأهمية تقديم العلاج الطبي لعدد من الأسيرات المريضات كالأسيرة وفاء البس المصابة بحروق، والأسيرة رامية أبو سمرة، والأسيرة أمل جمعة، والأسيرة آمنة منى، والأسيرة قاهرة السعدي وغيرهن من الأسيرات, مطالبين بالسماح للأسيرات المتزوجات بلقاء أزواجهن الأسرى كالأسيرة ايرينا سراحنة وزوجها إبراهيم، والأسيرة أحلام التميمي وزوجها نزار، والأسيرة رامية أبو سمرة وزوجها أمجد، والأسيرة كفاح قطش وزوجها عبادة بلال.

كما شددوا على أهمية السماح بالتعليم الجامعي، وإعادة امتحانات التوجيهي، وإدخال الكتب والأحذية والملابس عن طريق الأهالي, مطالبين بوقف سياسة منع الزيارات لعدد من أهالي الأسيرات وأبنائهن وقف سياسة التفتيشات الفجائية لغرف وأقسام الأسيرات.

كما وطالبوا بوضع حدّ لمعاملة فرقة نحشون القمعية للأسيرات والاعتداء عليهن وإذلالهن خلال نقلهن للمحاكم العسكرية.