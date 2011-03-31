صحيفة : مصر ستوجه دعوات رسمية لعباس ومشعل لزيارة القاهرة

فلسطين اليوم-وكالات

علمت صحيفة "المنـار" المقدسية أن القيادة المصرية ستوجه بداية الأسبوع القادم دعوة إلى رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لزيارة القاهرة، ولقاء المسؤولين المصريين بهدف استئناف الجهود المصرية لانجاز المصالحة في الساحة الفلسطينية.

وقالت مصادر مصرية مسؤولة في القاهرة إن الأيام الأخيرة شهدت اتصالات واسعة بين القاهرة من جهة وبين السلطة وحركة حماس من جهة ثانية للغرض نفسه.

وكشفت هذه المصادر عن اتصالات يقوم بها مسؤلون مصريون مع عدد من الفصائل الفلسطينية وقياداتها في غزة ودمشق، ولم تستبعد المصادر توجه اسماعيل هنية رئيس حكومة في غزة الى العاصمة المصرية قريبا لبحث ترتيبات جديدة أعدتها لتنقل مواطني غزة بين مصر والقطاع.