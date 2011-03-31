حاتم عبد القادر يصب جُل غضبه على السلطة والدول العربية

حاتم عبد القادر يصب جل غضبه على السلطة والدول العربية

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

اتهم حاتم عبد القادر ، أحد قادة حركة "فتح"، الخميس 31/3/2011، حكومة رام الله بالتقصير وإهمال مدينة القدس المحتلة خلال الفترة الماضية.

وقال عبد القادر في تصريحات إذاعية، ان حكومة فياض لا تقوم بواجبها تجاه مدينة القدس والمواطنين المقدسيين ودعم صمودهم, مبيناً ان الميزانيات التي صرفتها كانت ضعيفة وحتى لم يصرف الكثير منها .

كما اتهم وزير القدس السابق الدول العربية بالتقصير تجاه القدس وعدم الالتزام بما وعدت صرفه خلال القمة العربية التي عقدت في "سرت" السابقة ، ولا زالت تتحفظ على الاموال ولم يصرف إلا القليل, مطالباً تلك الدول بضرورة العمل على دعم صمود المقدسيين في مواجهة اعتداءات الاحتلال وغول الاستيطان المتواصل في المدينة.