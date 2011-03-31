الاحتلال يفتح كرم أبو سالم ويدخل دفعة جديدة من المركبات

فلسطين اليوم _ غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس السماح بإدخال دفعة جديدة من المركبات الحديثة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة أن سلطات الاحتلال قررت اليوم فتح معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 210 إلى 220 شاحنة محملة بالمساعدات ومستلزمات للقطاعين التجاري والزراعي و قطاع المواصلات من ضمنهم 20 مركبة حديثة.

ونوه فتوح إلى سلطات الاحتلال سمحت بتصدير شاحنة محملة بالزهور لدول أوروبا وسيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت أمس معبر كرم أبو سالم من الساعة 8 صباحاً و حتى الساعة 4 مساءً وتم إدخال 174 شاحنة مقسمين على النحو التالي:97 شاحنة تجارة و39 شاحنة أعلاف و9 شاحنات زراعة و9 شاحنات مساعدات و9 شاحنات مواصلات و 8 شاحنات حديد بناء لصالح سلطة المياه و3 شاحنات محملة بمستلزمات لسلطة الطاقة، أيضاً تم ضخ 206320 كيلو غاز طهي فقط.