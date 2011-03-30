ضابط "إسرائيلي": بدأنا إعلامياً التمهيد لحرب ضد حزب الله

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خارطة تدعي بأنها لمواقع حزب الله، مؤكدةً أن لحزب الله ألف منشأة عسكرية في جنوبي لبنان.

وقالت الصحيفة بأن الخارطة وصلت للصحيفة من قبل ضباط في الجيش الصهيوني.

وحسب الخارطة، فإن 550 موقع عسكري تقع تحت الأرض و110 موقع عبارة عن مخازن للأسلحة.

وقال أحد الضباط الصهاينة: نشرنا الخارطة ليرى العالم بأن حزب الله يحول القرى اللبنانية في الجنوب لجبهة حرب فهناك مواقع للحزب قريبة من مستشفيات ومدارس ومنازل.

وضباط آخرين في الجيش "الإسرائيلي" قالوا للصحيفة بأن الهدف من نشر الخارطة هو لمنع أي انتقادات مثل تلك التي وجهت لـ"إسرائيل" بعد الحرب على غزة في إطار عملية الرصاص المصبوب.

وحسب الصحيفة فأقوال الضباط الإسرائيليين هي بمثابة مبرر لأي حرب إسرائيلية مستقبلية تستهدف قري جنوبي لبنان.

ويقول الضباط بأن سوريا هي من تزود حزب الله بالسلاح عبر شاحنات تمر من سوريا لمخازن أسلحة لحزب الله جنوبي لبنان.

وتقول الصحيفة بأن أحدي أهداف زيارة بنيامن نتنياهو لموسكو قبل أيام هو الضغط على روسيا لمنع بيع سوريا صواريخ مضادة للسفن الحربية خشية من أن يصل ليد حزب الله ولكن تم رفض مطلب نتنياهو.