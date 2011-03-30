توقعات بغياب ميسي عن لقاء فياريال

برشلونة/ أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يشارك في مباراة منتخب بلاده الدولية الودية أمام كوستاريكا الثلاثاء في سان خوسيه الأميركية يعاني من إصابة في عضلة ساقه اليمنى.

وأوضح النادي الكاتالوني ان الشك يحوم حول مشاركة ميسي في المباراة أمام فياريال السبت المقبل في المرحلة الثلاثين.

وأضاف أن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لم يرغب في المجازفة بإشراك ميسي الذي ينتظره وفريقه مباريات ساخنة الشهر المقبل بينها الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الأوكراني، ومباراتي "كلاسيكو" أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في 16 أو 17 نيسان/أبريل في الدوري و20 منه في نهائي الكأس المحلية.

مباريات المرحلة المقبلة من الليغا تقام في موعدها

قررت إحدى محاكم العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأربعاء إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للأسبوع المقبل في موعدها.

وأصدرت القاضية المدنية بوريفيكاسيون بويول اليوم حكمها بعد يوم من استماعها لشكوى رابطة الدوري المحلي، وكذلك ردود أندية الدرجة الأولى الستة المعارضة لقرار الإضراب.

وجاء حكم بويول ليمثل انتكاسة لرابطة الدوري المحلي في إسبانيا حيث أن غالبية أعضاء الرابطة كانوا يريدون تنفيذ الإضراب، أو الإيقاف كوسيلة للضغط على الحكومة الأسبانية لإلغاء قانون 1997 الذي ينص على نقل مباراة واحدة أسبوعياً من مباريات الدرجة الأولى مجاناً على إحدى القنوات التليفزيونية المفتوحة.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني إلى إلغاء نقل هذه المباراة المجانية على أن يتم نقل جميع المباريات مقابل مبالغ مالية من أجل زيادة دخل الأندية من النقل التليفزيوني لمبارياتهم.

ولم تفصح حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيزثاباتيرو صراحة عما إذا كانت تنوي إلغاء العمل بقانون 1997 بيد أن وزير الرياضة جيمي ليسافيتسكي كان معارضاً لقرار الإيقاف وكذلك الحال بالنسبة لأندية الدرجة الأولى المحلية اشبيلية وفياريال وسرقسطة وإسبانيول وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد.

وبالحكم الصادر اليوم، يختتم الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإسباني منافساته في الموعد المحدد سلفاً، وهو 22 أيار/مايو المقبل.