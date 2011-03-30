تشجير مديرية شمال غزة بمناسبة يوم الأرض

فلسطين اليوم-غزة

قامت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم، بتشجير حديقة المديرية بعشرات من الأشتال الحرجية والزهور وذلك بمناسبة يوم الأرض الذي يصادف الثلاثين من آذار/ مارس من كل عام.

وشارك في عملية التشجير مديرة التربية والتعليم د.نهى شتات وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية.

وقالت د.شتات إن تشجير المديرية في هذا اليوم بالذات يأتي للدلالة على تمسكنا بالأرض وعدم التفريط بها، مهما تقادم الزمن وحيكت المؤامرات، فحقنا في أرض الآباء والأجداد لن يسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي نحتفل فيه باستعادة كل ذرة من تراب وطننا السليب.

ودعت د.شتات إلى ضرورة إحياء ذكرى يوم الأرض بشتى الطرق والوسائل حتى ولو كان ذلك بغرس شجرة، تاكيدا على تمسك شعبنا بأرضه.

من جانبه قال أ. سعيد صالح رئيس شعبة الخدمات بالمديرية، إن الهدف من تشجير المديرية هو إضفاء مزيد من الطابع الجمالي للمكان، مشيرا إلى أن حملة التشجير أشرف عليها قسمي الخدمات والعلاقات العامة والاعلام التربوي.

وأوضح صالح أن عملية التشجير تمت بإشراف مختصين زراعيين، حيث تم مراعاة التباعد بين الأشجار والأشتال بما يساهم في إطالة العمر الزماني لها، مشيرا إلى دور النباتات في الحد من نسبة التلوث وتقليل الاضرار الناجمة عن التلوث في الهواء.