موجة إذاعية مشتركة الأولى من نوعها بين الضفة و "غزة "لأجل الأسرى

فلسطين اليوم-غزة

أكد عدد من المختصين فى المهتمين فى مجال الدفاع عن الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس على ضرورة إعادة اللحمة الوطنية وإنهاء الانقسام , حيث أن الانقسام أثر بشكل بالغ على ملف الأسرى , وعقدوا العزم والتفاؤل بإنهاء الانقسام عاجلا أم آجلا .

جاء ذلك فى مداخلاتهم فى بث إذاعي مشترك بين الإذاعات المحلية فى غزة و الضفة هي الأولى من نوعها لأجل الأسرى فى سجون الاحتلال , حيث نظمت إذاعة صوت الوطن من غزة وبالاشتراك مع صوت الشعب وفرسان الإرادة من قطاع غزة وإذاعة الريف من الخليل فى الضفة الفلسطينية , والتي كانت تتحدث عن معدي ومقدمي برامج الأسرى فى الإذاعات المحلية فى فلسطين .

وفى الكلمة الرسمية للجنة الأسرى تحدث عبر الهاتف نشأت الوحيدى مسئول الإعلام فى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية عن فخره الكبير بالإذاعات المشاركة بهذه الموجة والحلقة المتميزة , معتبرا أنها مبادرة جديدة وفريدة من نوعها لأجل أسرانا

ووجه الوحيدى صرخة إعلامية للقيادات الفلسطينية مدللا على أن توحد الإذاعات المحلية فى غزة والضفة بهذا الشكل فى منظر يدخل السرور لأسرانا ويدخل البهجة لذوي الأسرى , أن يتوحدوا خاصة ونحن على أعتاب يوم الأسير الفلسطيى وأن يجسدوا الوحدة الوطنية كما توحد هذا البث الإذاعي .