الطقس: جو صافي و ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو الأربعاء صافيًا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.