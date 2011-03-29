لأول مرة منذ احتلالها .. قوات الاحتلال تنشر دباباتها في مدينة القدس

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

نقل مركز إعلام القدس عن شهود عيان ان قوات الاحتلال قامت ظهر اليوم بنشر عدد من دباباتها في الطريق الموصل بين القدس ومحافظة بيت لحم

وفي تطور لاحق أكدت وحدة البحث والتوثيق في مركز إعلام القدس أنها رصدت عدد من الدبابات في منطقة “حديقة الجرس” وان قوات الاحتلال تغلق المنطقة كما وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة وتمنع الصحفيين من الاقتراب من المكان .

ويتوقع ان يكون نشر هذه الدبابات استعداد ليوم الأرض “المصادف غداً” تخوفا من وصول شبان من الى الضفة الغربية الى مدينة القدس بمسيرات ضخمة حيث دعت مجموعات شبابية، إلى انطلاق مسيرات مليونية نحو القدس المحتلة من محاور بيت لحم ورام الله في ذكرى يوم الأرض .

وقالت المجموعات الشبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها “إن المسيرة سيشارك فيها المسلمون والمسيحيون بهدف الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، حيث ستنطلق من مدينتي رام الله شمال القدس وبيت لحم جنوبها متوجهة إلى داخل المدينة المقدسة حاملة شعارات الحرية و”الشعب يريد الصلاة في القدس” ومطالبة بإنهاء الاحتلال”.