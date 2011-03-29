د. دويك يتوقع خطوات عملية لتحقيق المصالحة

د. دويك يتوقع خطوات خطوات عملية لتحقيق المصالحة

فلسطين اليوم – رام الله

توقع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، اليوم الثلاثاء، أن يحمل هذا الأسبوع ردود فعل ايجابية من قِبل حركة "حماس" المتعلقة باستعداد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إضافة إلى خطوات عملية لإنهاء الانقسام.

وقال د. دويك في تصريحات صحفية: "إن هناك تفاعلات وكسر للجمود وإزاحة الضباب الذي كان موجود قبل أن نزور عباس"، متوقعاً أن تكون زيارة لغزة هي الإجراء العملي لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وعند سؤاله عن تفعيل لجنة إعداد الدستور التي أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأحد الماضي عن ضرورة إعادة تفعيلها لإعداد دستور دولة فلسطين المستقلة، أوضح دويك أن القانون والدستور المعمول به حاليا في أراضي الفلسطينية ليس بحاجة لـي تعديل و هو يضاهي ويفوق كثيراً من دساتير دول عربية وإسلامية والتي بحاجة إلى إنهاض لكي تصل إلى الدستور الفلسطيني الذي وصفه بأنه يُحافظ على قدسية الوطن وكرامة المواطن وأن منطلاقته فلسطينية عربية إسلامية.

وأوضح دويك أن أي دستور جديد لابد أن يرجع ويعتمد اعتماد مباشر على القانون الأساسي الفلسطيني في ظل المتغيرات المختلفة من بينها إعلان الدولة المستقلة واعتراف العالم بها.

وفي سياقٍ متصل، قال رئيس المجلس التشريعي: "إن إحداث تعديلات على نصوص الدستور بحاجة إلى الحصول على موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وأن يمر بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يأخذ الشرعية القانونية".