كارثة قريبة بسبب مفاعل ديمونة الصهيوني

فلسطين اليوم- وكالات

حذر علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من وقوع كارثة بيئية على غرار انفجار محطة (فوكوشيما) النووية اليابانية في منطقة الشرق الأوسط نتيجة لوجود مفاعل (ديمونة) الصهيوني على بعد حوالي 80 كيلومترا من أكبر منطقة ناشطة زلزاليا بالعالم العربي، وهى منطقة حزام البحر الأحمر وخليج العقبة الزلزالي.

وقال رئيس المعهد الدكتور حاتم عودة - اليوم الاثنين - "إن وجود مفاعل (ديمونة) في هذه المنطقة القريبة خطر كبير عليها، مؤكدا ضرورة أن تطالب مصر على الصعيد السياسي بتقييم المفاعل لمعرفة مدى درجة مقاومة مبانيه للهزات الأرضية".

وأوضح أن المنطقة العربية تعرضت لهزة أرضية شديدة فى شهر نوفمبر عام 1995 بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر مما أثر على كل من مصر والسعودية و"إسرائيل"، مشيرا إلى أن مصر طالبت فى ذلك الوقت بضرورة إخضاع مفاعل (ديمونة) للفحص الفنى ولكن الطلب قوبل بالرفض من قبل كيان العدو.

ومن جانبه، أوضح الرئيس السابق للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور رشاد قبيصى، أن حزام الزلزال بمنطقة البحر الأحمر يعد من أنشط المناطق الزالزالية فى العالم العربى، داعيا كيان العدو قبل العرب إلى أن تعمل على التأكد من أن مفاعل (ديمونة) مصمم لمقاومة الزلازل.

وأعرب قبيصى عن قلقه فى هذا الشأن حيث أن المفاعل مضى على إقامته أكثر من 50 عاما، موضحا أن هندسة الزلازل فى هذه الفترة لم تكن تطورت بالقدر المناسب الذى يحتم أخذ معامل الأمان الزلزالى فى الاعتبار عند إقامة منشآت نووية مثل مفاعل (ديمونة)

وطالب الدول والنقابات والحكومات أن تتقدم رسميا بهذا الطلب، قائلا "إننا نحن مواطنى الشرق الأوسط عرب وصهاينة نطالب بضرورة إعادة النظر فى تصميم منشآت هذا المفاعل والتعرف على مدى قدرته لمقاومة الزلازل".

وحذر قبيصى من مغبة إهمال هذا الطلب الذى قد يترتب عليه زيادة احتمال تعرض الدول لكارثة بيئية مثل التى تعرضت لها اليابان، تلك الدولة ذات التقدم التكنولوجى فى هذا المجال جراء انفجار محطة (فوكوشيما) اليابانية وزيادة نسبة الإشعاعات فى المنطقة المحيطة بالمحطة نتيجة للأمطار الحمضية المحملة بها.