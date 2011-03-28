بيت أمر منطقة عسكرية مغلقة

فلسطين اليوم-الخليل

أعلن جيش الإحتلال اليوم الاثنين, رسميا بيت أمر شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة .

وقال رئيس بلدية بيت أمر "نصري صبارنة " أمام مجموعه من الصحفيين " ما زالت بيت أمر محاصرة من جميع مداخلها إلا المدخل الغربي باتجاه بلدة صوريف، ولم يعد للبلدة أي اتصال بمحافظة الخليل جنوبا ولا محافظة بيت لحم وقراها شمالا، وأصبح الوضع لا يطاق من سياسة التعسف "الإسرائيلي" باتجاه أكثر من 16 ألف نسمة في بيت أمر".

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تفرض طوقا على بلدة بيت أمر وتحاصرها بالسواتر الترابية منذ ما يقارب الأسبوع وتنكل بأهل البلدة وتسعى إلى نصب سياج على إحدى جهات البلدة كي تضمن المرور الأمن لمستوطنيها , وما زالت أوضاع البلدة كالأيام التي مضت من تمركز الجنود على مداخلها ومنع المواطنين من الخروج.