الاحتلال يصعد من عمليات ترحيل مواطني الأغوار

فلسطين اليوم _ وكالات

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرارات بترحيل ثلاث عائلات في منطقة الأغوار شرق الضفة الغربية.

وذكر مسؤول محلي في المنطقة أن سلطات الاحتلال أخطرت عائلات المواطنين، مهدي محمد العامر، وعبد عوض ضراغمة، وفوزي عبد ضراغمة، بالرحيل خلال ثلاثة أيام، قبل أن تهدم مساكنها.

وقال رئيس مجلس قروي وادي المالح والمضارب الرعوية عارف دراغمة، إن العائلات المنذرة بالرحيل عن مساكنها تقطن في خربة 'سمرا' منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أن قرار سلطات الاحتلال يأتي بعد اقل من 48 ساعة من إصدار قرارات مماثلة في مضارب أخرى للرعاة في مناطق قرية.