تظاهرات غداً في سويسرا احتجاجاً على زيارة بيرس

فلسطين اليوم- وكالات

دعت منظمات حقوقية وشعبية سويسرية مساندة للشعب الفلسطيني إلى التظاهر غد الاثنين، احتجاجًا على زيارة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس إلى سويسرا، مطالبين برفض استقباله على خلفية ارتكاب الجيش الإسرائيلي "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

وقال رئيس جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية أنور غربي وهو عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة": إن "أكثر من 20 منظمة حقوقية وشعبية مساندة للقضية الفلسطينية دعت للتظاهر والاعتصام أمام مقر الحكومة السويسرية بجنيف، احتجاجًا على الزيارة المقررة لبيريس".

وأكد غربي في تصريح صحفي له اليوم أن سويسرا في سجلها الحقوقي والإنساني؛ يجب عليها أن تمتنع عن استقبال بيريس، سيما وأن تقرير غولدستون الأممي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اتهم تل أبيب وقادتها بأنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ولفت رئيس جميعة "الحقوق للجميع" النظر إلى أنه تم الإعلان عن زيارة بيريس إلى سويسرا في وقت متأخر من يوم أمس السبت، حيث كانت الدوائر والمحاكم في إجازة، وبالتالي حال ذلك دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد بيريس، لكنه أكد بأنه سيعملون كل جهدهم من أجل ملاحقته بصفته "مجرم حرب".