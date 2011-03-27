الثوار الليبيون في طريقهم إلى "سرت" مسقط رأس القذافي

فلسطين اليوم: وكالات

أكد عدد من شهود العيان أن الثوار الليبيون يتجهون الآن للسيطرة على مدينة سرت مسقط رأس العقيد الليبى معمر القذافى التى تحظى بحماية كبيرة وتمركز مكثف لقوات القذافى، نظرا لما لهذه المدينة من أهمية إستراتيجية كبيرة.

جاء ذلك بعدما تمكن الثوار الليبيون من السيطرة الكاملة على مدينتى أجدابيا والبريقة، بعدما نجحت كتائب القذافى من دخولها بعد معارك عنيفة مع الثوار.

وقال موقع العرب أون لاين إن بلدة بن جواد أصبحت الآن أيضا تحت سيطرة الثوار المناهضين للعقيد الليبى معمر القذافى.