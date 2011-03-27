أوباما ممنوع من دخول مكتبه

فلسطين اليوم _ وكالات

تعرض أقوى رجل في العالم إلى موقف محرج فيه تذكرة له بأن ليس كل الأبواب ستنفتح له، حتى باب مكتبه.

فقد تم تصوير الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو في مواجهة مع باب مغلق عندما حاول دخول المكتب البيضاوي بعد عودته مبكرا من رحلة إلى أميركا اللاتينية.

وأشارت ديلي تلغراف إلى أن الرئيس مرّ، وهو يصفر، بمجموعة أبواب أخرى موصدة قبل أن يتمكن أخيرا من النجاح في دخول مكتبه.

وقد عُلم أن العاملين بالبيت الأبيض لم يتم إبلاغهم بوصول أوباما المفاجئ لأنه قطع آخر محطة من رحلته في السلفادور قبل ساعات قليلة ليواجه النقد المتزايد بسبب سياسته في أزمة ليبيا.

ويشار إلى أن قادة الجمهوريين طلبوا تفسيرا كاملا لقرار قصف قوات العقيد معمر القذافي وإجابات حول إستراتيجية الخروج الأميركية للحملة العسكرية.

وسأل رئيس مجلس النواب والجمهوري البارز في الكونغرس النائب جون بوينر، في خطاب لأوباما عن كيفية قياس النجاح في ليبيا وهل سيضطر العقيد القذافي إلى الرحيل نهاية التدخل العسكري الأميركي.

ومن جانبه رفض البيت الأبيض انتقاد قرار أوباما لمهاجمة ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن قائلا :" إنه أطلع الكونغرس والشعب على العملية العسكرية قبل أن تبدأ ".