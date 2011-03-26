محلل "إسرائيلي": قريبا ستقصف ايلات بالصواريخ

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

قال المحلل السياسي في التلفزيون "الإسرائيلي" القناة الثانية "ايهودي يعاري "بانه يتوقع أن تمر على مدينة ايلات فترة عصيبة .

وقال يعاري في رسالة بعث بها " لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الاوسط الذي تديره الجالية اليهودية في الولايات المتحده) " سوف يتم تنفيذ عمليات عسكرية قريبا ستشتمل على اطلاق صواريخ نحو ايلات .

وحسب أقوال يعاري " فمنذ الثورة في مصر فالحكومة الجديدة فقدت سيطرتها على معظم أراضي سيناء وعلى جزء كبير من المناطق التي يسكنها بدو سيناء ".

وذكر يعاري في رسالته " لقد قام الجيش المصري بإخلاء مواقع مركزيه في سيناء ويقتصر دوره فقط علي حماية الطريق الساحلي الواصل بين السويس والعريش وحماية الطريق الواقع بين شرم الشيخ وطابا , ونتيجة لذلك تحولت سيناء مكان امن لمهربي السلاح والمقاوميين _على حد قوله .

وقال :" إن حركة حماس استغلت الوضع في سيناء لبناء شبكة متعاونين معها في صفوف بدو سيناء المسلحين بهدف تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل" انطلاقا من سيناء كما أن حزب الله وإيران ضاعفا جهودهما في الأسابيع الماضية لتغلل في سيناء ".

وأضاف يعاري أن الحكومة المصرية الجديدة في مصر ستكون أقل ودية مع "إسرائيل" وستسعي الحكومة المصرية القادمة لإجراء علاقات أفضل مع حماس في قطاع غزة .

وتوقع يعاري أن تواجه "إسرائيل" قريبا معضلة مركزيه حول كيفية إحباط عمليات عسكرية تنطلق من سيناء نحو "إسرائيل" مثل إطلاق صواريخ نحو ايلات مؤكداً على أن إسرائيل ستدرس القيام بعمليات وقائية على امتداد الحدود مع مصر مما سيؤدي إلى أزمة حقيقية بين القاهرة وتل ابيب ان لم توقف الحكومة المصرية تلك الأمور .