معاريف: وفد "إسرائيلي" رسمي زار التحرير

فلسطين اليوم- وكالات

قالت صحيفة معاريف "الإسرائيلية": إن وفدا "إسرائيليا" زار ميدان التحرير خلال تواجده في القاهرة لإجراء مفاوضات بشأن تعديل بنود صفقة الغاز.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر يوم امس الجمعة: إن سكرتير عام وزارة الخارجية الإسرائيلي "رافى براك" قام مع المسؤولين في السفارة الإسرائيلية بالقاهرة بزيارة ميدان التحرير.

وأوضحت الصحيفة أن رافي حاليا في القاهرة بشأن المفاوضات حول تعديل بنود صفقة الغاز، والتي ظهر فيها عقبة جديدة بشأن إعادة ضخ الغاز المصري "لإسرائيل", تتمثل في الخلاف على السعر.

وأكدت الصحيفة أن موضوع الغاز كان أهم النقاط التي تطرق إليها سكرتير عام وزارة الخارجية "الإسرائيلي" "رافى براك" فى لقائه يوم الخميس مع نبيل العربي وزير الخارجية المصري الذي زار القاهرة في أول زيارة لمسئول رسمي "إسرائيلي" لمصر منذ تنحى مبارك.