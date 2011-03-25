التجمع الإعلامي في خان يونس يكرم عدداً من الصحفيين ويخرج آخرين من متدربي الدورات الإعلامية

فلسطين اليوم- خانيونس

أحتفل التجمع الإعلامي في مدينة خان يونس اليوم بتخريج العشرات من طلبة الإعلام وتكريم عدد من الصحفيين في جنوب قطاع غزة .

وحضر الحفل الذي أقامه التجمع الإعلامي والاتحاد الإسلامي للنقابات المهنية تحت رعاية بلدية خان يونس العديد من الشخصيات الإعلامية ووجهاء ومخاتير المدينة وعدد من ممثلي النقابات المهنية وجمع غفير من طلبة الإعلام.

وبدوره تحدث مسؤول التجمع في قطاع غزة الصحفي صالح المصري لخريجي الإعلام الجدد في ثلاثة محاور المحور الأول كيف تصنع من نفسك صحفيا ناجحا والمحور الثاني حول أهمية الاستفادة من الإعلام الحديث بشكل إيجابي والمحور الثالث حول الصحفي المتكامل وضرورة ان يكون الصحفي ملم بكافة الفنون الصحفية .

وأكد المصري حرص التجمع على تنمية قدرات خريجي الإعلام وصقلها والعمل على تعزيز هذه القدرات في الحياة العملية , مشيرا إلى أن الجامعات الفلسطينية تزود هؤلاء الطلبة علماً موجوداً في كتب لكن الفرق واضح وكبير بين هذا والواقع العملي .

ودعا المصري طلبة وخريجي الإعلام إلى تطوير قدراتهم لمواكبة التطور الحاصل في الإعلام والتدرب على الفنون الصحفية المختلفة.

وأضاف المصري:" كلنا يعرف أن الإعلام الحديث بدا يغزو المنطقة مثل الفيس بوك والمدونات وغيرها,ونحن بدورنا يجب أن نستغل هذا الإعلام في إبراز قضيتنا الفلسطينية ورفع الظلم الواقع على شعبنا وإبراز العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وتحدث المصري عن إعلام الفرد الذي برز خلال الثورات الحاصلة في البلدان العربية من خلال التغطية التي تبديها بعض الفضائيات قائلا:" حجب التغطية الإعلامية التي حصلت رسخت لدى المواطنين ومنهم طلبة الإعلام وجندتهم ليصبح هؤلاء مراسلين وقادة رأي ينقلون الحدث أولا بأول.

وأوضح المصري أن مهمة الإعلاميين الجدد مهمة صعبة ويحب أن يكون لديهم القدرة على المتابعة للدخول نحو الحياة العملية,مطالباً بزيادة المهارات واكتساب الخبرات والتدرب بطرقٍ سليمة تصنع من شخصه أن يكون صحفي ناجح قادر على العمل في أي وسيلة إعلام .

من جهته عبر المهندس صالح سلطان نائب رئيس بلدية خان يونس عن شكره للتجمع الإعلامي لاهتمامه بطلبة الإعلام المتخرجين.

وقال سلطان إن الإعلام له دور كبير في التغيير ,منوهاً إلى أننا نستشعر كم لهذا الدور من اثر في التغيير قائلا للإعلاميين:" انتم على ثغر في نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته .

وأشار إلى أن من أعظم وسائل الجهاد هي الكلمة الصادقة التي يبرزها الإعلام في دفاعه عن حقوق المظلومين ورسالة تأكيد على الثوابت والحقوق والوقوف إلى جانب المظلومين.

وختم سلطان بالقول نعتز بذلك الجهد ونبارك للتجمع جهودهم الكبيرة ونسأل الله لهم المزيد من التقدم .

المتدربة الفت فرحان في كلمتها بالنيابة عن المتدربين عبرت عن شكرها الجزيل لإدارة التجمع الإعلامي على ماقدمه في سبيل دعم قدرات الإعلاميين الجدد داعياً إلى ضرورة بدل المزيد من الجهود من أجل الوصول إلى إعلامي متميز قادر على مواكبة التطور الحاصل.

وطالبت كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة العناية بطلبة الإعلام وتوفير كل احتياجاتهم .

وفي نهاية الحفل تم توزيع ذرعين لعائلة الشهيد المصور فضل شناعة والشهيد حسن شقورة وشهادات شكر وتقدير لعدد من الصحفيين ورئاسة بلدية خان يونس وشركة القدس للتنمية البشرية ومسئول العمل النقابي في الاتحاد الاسلامي في خانيونس الى جانب توزيع شهادات التخرج على 56 طالباً من الطلبة المتدربين في الدورات.

والدورات التي خرجها التجمع الاعلامي"دورة في التحرير الصحفي,التصوير الفوتوغرافي,برنامج التصميم الفوتوشوب,والاسعافات الاولية.































































