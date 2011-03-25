مصر تؤكد تمسكها بمعاهدة السلام مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم: القاهرة

التقى المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بروبرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له . تناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والمحلية في ظل الظروف الراهنة والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، كما بحثا سبل دعم الولايات المتحدة لمصر في ظل المرحلة الانتقالية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات .

من جانبه، عبر غيتس عن رغبة واشنطن في دعم الاقتصاد المصري والتحول الديمقراطي وتطورات العملية السياسية في مصر .

حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة . وقال مصدر أمريكي إن السلطات المصرية أكدت تمسكها بمعاهدة السلام المبرمة مع “إسرائيل” عام ،1979 وأوضح المصدر أن هذه التأكيدات أعطيت خلال لقاء عقده غيتس مع طنطاوي .