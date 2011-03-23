سرايا القدس تبارك عملية القدس

فلسطين اليوم-غزة

باركت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء, عملية القدس التي وقعت بعد ظهر اليوم قرب محطة الحافلات المركزية في القدس المحتلة, دون أن تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية.

وقال أبو أحمد المتحدث باسم سرايا القدس وهي الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي "نبارك في سرايا القدس هذه العملية النوعية وهي تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدو.

وأوضح لوكالة فرانس برس "هناك عدوان صهيوني على كل شعبنا فاليوم المقاومة ردت على هذا العدوان وهذا حق طبيعي كفلته كافة الشرائع.

وتابع "هذه العملية هي رسالة قوية إلى الاحتلال بأن جرائمه لن تستطيع أن تكسر المقاومة".