"فياض" يدين عملية القدس البطولية ويصفها بالعمل "المشين"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

في ظل الفرح العامر الذي عم الشارع الفلسطيني في كل من الضفة الغربية و القطاع، أدان سلام فياض، رئيس الوزراء بحكومة رام الله بشدة العملية الفدائية التي وقعت في مدينة القدس المحتلة ووصفها بالعمل المشين.

وقال فياض في تصريح رسمي وزعه مكتبه: "نتابع هذا الأمر عن كثب، وبالرغم من عدم توفر معلومات كافية حتى الآن حول هذه العملية التي أدت إلى إصابة 20 شخصاً، فإنني أدين بأشد العبارات هذه العملية "الإرهابية" بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها".

وفي تصريحه أعرب فياض عن أمله بالشفاء العاجل للجرحى الصهاينة.

وحول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن ادعاء أحد الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن هذه العملية، قال فياض: "إنه لمن المشين، وبعد كل ما ألحقته مثل هذه العمليات من ويلات بشعبنا وضرر فادح بنضاله وعدالة قضيته، أن تكون هناك أية جهة فلسطينية لا تزال تصر على استحضار مثل هذه الأعمال والمشاهد المشينة وتحت شعارات ومسميات جوفاء لم تعد تنطلي على شعبنا، وتتعارض تماماً مع سعيه المشروع لنيل حريته بالوسائل السلمية وبإصراره على الصمود والبقاء على أرضه".